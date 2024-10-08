شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مسلسل صوفى تيرنر Joan.. القصة وموعد العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى حلقات مسلسل النجمة العالمية صوفي تيرنر Joan نهاية الأسبوع المقبلة عبر منصة البث CW، بعد تعديل جدول العرض في اللحظات الأخيرة، حيث تم تأجيله لأسبوع واحد ليعرض يوم الجمعة المقبلة 11 أكتوبر، بعد تبديل الفترات الزمنية ببرنامج Inside the NFL.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن تيرنر تلعب في المسلسل المحدود المكون من ستة أجزاء دور جوان "العرابة" هانينجتون، وهي أم مخلصة محاصرة في علاقة عنيفة تغتنم الفرصة لإنشاء حياة جديدة لنفسها وابنتها عندما يهرب زوجها، وسرعان ما يقومها بتغيير هوياتهم لتصبح جوان لصًا ماهرًا للمجوهرات، وتشرع في محفوفة بالمخاطر لرعاية ابنتها وإنشاء منزل آمن لهما.



صوفى تيرنر

ويشارك في بطولة مسلسل Joan أيضًا فرانك ديلان، وكيرستي جيه كورتيس، وجيرشوين يوستاش جونيور، ولورا أيكمان، ونيك بلود، وجاك جرينليس، وأليكس بليك، وكارولين فابر، ودوروثي أتكينسون.

وعلى سياق آخر، كشف موقع TMZ أن طلاق النجمان العالميان جو جوناس وصوفي تيرنر قد انتهى مع توصل الثنائى إلى تسوية، وفقًا لوثائق قانونية جديدة، حصل عليها موقع TMZ، توصل جو وصوفي إلى تسوية بشأن طلاقهما ووقع عليها القاضي.

شروط التسوية سرية حتى الآن، ولكن التسوية تدور بشكل أساسى حول الممتلكات وحضانة الأطفال.