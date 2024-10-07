الأميرة آن تعيش بين الحيوانات وترأس نادياً عسكرياً تاريخياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ورثت الأميرة آن حبها الكبير للحيوانات من والدتها الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت تمتلك أكثر من 30 كلباً من فصيلة كورجي.

وفي مسكنها الملكي المترامي الأطراف في جاتكومب بارك، تحتضن الأميرة آن مجموعة واسعة من الحيوانات، بما في ذلك الكلاب الإنجليزية، الخيول، الأغنام، والدجاج. يُعتبر هذا العقار الريفي الذي تبلغ مساحته 700 فدان مكاناً مثالياً لحيواناتها الأليفة.

على خطى والدها الراحل الأمير فيليب، تولت الأميرة آن مؤخراً رئاسة نادي In & Out Naval Military Club لفترة أولية مدتها 3 سنوات، مما يعزز دورها في استكمال إرث عائلتها الملكية في هذا النادي العريق الذي تأسس عام 1862.