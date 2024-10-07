طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من الملحن وليد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الملحن وليد سامي انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع عبر منشور على حسابه الرسمي على "إنستجرام".

نشر وليد سامي خبر طلاقه وعلق: "كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير".

وجاء الانفصال بعد عامين من الزواج، حيث احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بزواجها من الملحن وليد سامي عام 2022 في حفل اقتصر على تواجد الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن إلهام عبد البديع تشارك في مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ملك قورة، تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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