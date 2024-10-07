"كنت غايب في حصة الفرنساوي".. أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في حفله الغنائي بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان أحمد سعد لموقف محرج أثناء حفله الغنائي الأخير في المغرب، ضمن مهرجان Fun Festival، بحسب ما نشرته قناة "mtv lebanon" اللبنانية.

وصعدت فتاة صغيرة على خشبة المسرح وأهدت أحمد سعد "بوكيه ورد" وتحدثت معه باللغة الفرنسية، إلا أن أحمد سعد فشل في ترجمة حديثها.

وتحدث أحمد سعد مع الفتاة، قائلًا: "هي بتتكلم فرنساوي.. في حد بيترجم هنا؟!، أصل بيني وبينك كنت غايب في حصة الفرنساوي"، ليرد عليها في ختام حديثه: "ميرسي".

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم، نخبة من كبار نجوم الغناء العربي وهم "إليسا، رامي صبري، وبهاء سلطان" والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت" من إنتاج وتنظيم شركة باشا جروب.

يذكر أن، أحمد سعد أحيا حفلًا غنائيًا في ولاية شيكاغو الأمريكية يوم الجمعة 27 سبتمبر وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

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