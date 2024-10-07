مهرجان الموسيقى العربية 32.. مصير حفل عاصي الحلاني بعد اعتذار وائل جسار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وائل جسار اعتذاره عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية، نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها لبنان، وأعرب بحزن عن عدم استطاعته للغناء وسط أجواء الحرب والدماء التي تشهدها لبنان.

حقيقة إلغاء حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية 32

وبعد ذلك القرار أُثيرت التساؤلات حول إقامة حفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني من عدمها، لنجد أن ليس هناك إعلانا للتأجيل حتى الآن، والحفل سيقام في موعده مع استمرار بيع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يقام الحفل في 14 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف في أوبرا القاهرة، وتم طرح التذاكر إلكترونيا أو عبر المنفذ الخاص بها في الأوبرا .

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.