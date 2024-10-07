بحضور "ناصف".. الثقافة تشارك في أسبوع التراث بمعهد الفنون التطبيقية (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة المعنية بالتعريف بالتراث وترسيخ الهوية لدى الشباب وطلاب الجامعات، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الاثنين، عددا من الفعاليات بأسبوع التراث الذي يقيمه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، في إطار استقبال العام الدراسي الجديد.

شهد الفعاليات الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، د. سهير عثمان، عميد المعهد العالي للفنون التطبيقية، د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبحضور د. دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، د. شيماء الصعيدي، مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، الفنان د.بدوي مبروك، مدير عام ثقافة القرية، ولفيف من القيادات الثقافية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد.

استهلت الفعاليات بتفقد معرض فني نتاج ورش المعهد بأقسامه الست في مجالات الديكور، التصميم، الطباعة و المنسوجات، بجانب منتجات الحرف التراثية والفنية الخاصة بهيئة قصور الثقافة ومنتجات مشروع أهل مصر لكل من ثقافة المرأة في مجال: المكرمية، الخيامية، الإكسسوارات والحلي، والتطريز السيناوي، ثقافة الشباب والعمال في مجال: الأركت، الريزن، الخيامية، الجلد، التشكيل على رقائق النحاس، ثقافة القرية: الجريد، الخوص، الخيامية، القصور المتخصصة: الحصير، السجاد، الخزف والفخار، وأخيرا أطلس المأثورات الشعبية: التلي، الخيامية، النحاس، الأزياء التراثية، والفخار.

أعقب ذلك جولة للتعرف على الورش التدريبية الحرفية المقدمة في مجالات: الفخار، السجاد، الحصير، الخيامية، النحاس، وغيرها.

أكد "ناصف" استمرار هيئة قصور الثقافة في التعاون البناء والهادف مع مؤسسات الدولة كافة لتحقيق رسالتها الثقافية والتوعوية في المجتمع، في ضوء رؤى ومستهدفات وزارة الثقافة، مشيدا بفعاليات الأسبوع وما يقدمه لطلبة المعهد، وأعرب عن تقديره للتعاون مع معهد الفنون التطبيقية، مقدما الشكر لعميد المعهد وللجهود التي بذلتها إدارات الهيئة المشاركة.

وأعربت عميد المعهد العالي للفنون التطبيقية عن امتنانها لمشاركة قصور الثقافة بدورها الفعال خلال الأسبوع، موجهة الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونائب رئيس الهيئة، للمشاركة والتعاون من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي من شأنها تعزيز الهوية.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبية بقيادة منال إبراهيم، وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك عقب فقرة التكريمات التي شهدت تكريم كل من نائب رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بمنحهما درع المعهد، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل.

"أسبوع التراث" تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الحالي بعد مد فترته، وتشارك هيئة قصور الثقافة خلاله بمجموعة من الورش التدريبية التراثية، بالإضافة إلى ورش حكي وألعاب شعبية من خلال برنامج خاص بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالتراث وتعزيز الهوية، وتقام الفعاليات يوميا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.