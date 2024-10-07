بالصور – إيمان الباني ومراد يلديريم يكشفان وجه ابنتهما في عيد ميلادها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت ملكة جمال المغرب السابقة، إيمان الباني، وزوجها النجم التركي مراد يلديريم، مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام، توثق احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما ميراي الثاني. أقيم الاحتفال في حديقة مزينة بألوان الوردي والأبيض والبنفسجي والبرونزي، وسط أجواء طبيعية مليئة بالأشجار والبالونات.

وللمرة الأولى، أظهر الزوجان ملامح ابنتهما بوضوح، بعد أن أخفيا وجهها في عيد ميلادها الأول. طغى اللون الأبيض على ملابس العائلة، حيث ارتدت إيمان الباني وزوجها مراد وابنتهما ميراي إطلالات بيضاء موحدة، في حين تزين قالب الحلوى بطبقتين وحمل ثيمة ميني ماوس.

رافق إيمان الصور بمنشور عبّرت فيه عن شكرها لكل من هنأها وزوجها بهذه المناسبة، وكتبت باللغتين العربية والتركية، متمنية أياماً مليئة بالسعادة للجميع، وخصت ابنتها بتمنيات مليئة بالحب.

في العام الماضي، كانت ملامح ميراي مخفية في الصور باستخدام رمز القلب الأبيض، لكن هذا العام ظهر وجهها بوضوح للمرة الأولى. الجدير بالذكر أن إيمان الباني ومراد يلديريم تزوجا في عام 2016، ورزقا بابنتهما ميراي في عام 2022.