ثلاثية غنائية في الكويت للعائلات فقط.. اعرف نجومها

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كلا من الشاب خالد والفنان أحمد سعد والفنانة نانسي عجرم، ضمن فعاليات مهرجان RoadRush 2024 المقامة فعالياته في الكويت .

موعد حفل نانسي عجرم والشاب خالد وأحمد سعد في الكويت

يقام الحفل الثلاثي في 29 نوفمبر ويشترط الدخول للعائلات فقط وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان Road Rush 2024

يعتبر مهرجان Road Rush 2024 هو أول سباق سيارات للفتيات وتقام ضمن فعالياته حفلات غنائية وموسيقية وتخصص للعائلات والبنات فقط لتضفي روح مميزة لخصوصية المهرجان .

كما سيحيي أحمد سعد حفلا غنائيا آخر في الكويت تحت مسمى رباعية الموسم بمشاركة “بهاء سلطان، رامي صبري، إليسا”.

كانت أحدث أغاني نانسي عجرم “من نظرة” التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها "صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب عم يرقص عالدقة و كل دقة بيسمعها بالقِلب عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب .حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار جمالك عالبكلة و متكلة عليي شوي تغار دلعني و ما بتندم و مقدم قلبي و ما تحتار جنونك عجنوني يا عيوني .بخلي الليل نهار إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي