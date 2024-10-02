بالصور.. جورجينا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها داخل طائرتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل طائرة خاصة، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

ونشرت صورًا لها داخل الطائرة الخاصة، وآخرى رفقة صديقها البرتغالي لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنثى وواثقة".

وتواصل جورجينا الترويج للموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" الذي بدأ عرضه مؤخرًا منصة "نتفليكس"، ونشرت جلسة تصوير من الكواليس عبر حسابها على نفس التطبيق، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان باللون الذهبي داخل أحد صالونات التجميل.

يتطرق الموسم الثالث حول حياة الرفاهية التي تعيشها جورجينا بعد انتقال حبيبها كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وانتقالها معه إلى المملكة العربية السعودية، كما سنشاهد رحلة جورجينا خلال هذه الفترة منها المشاركة في حملة دعائية لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالملابس، والظهور لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس.

عرض الموسم الأول من المسلسل عام 2022 وهو مسلسل تلفزيوني واقعي يركز على الحياة الشخصية لجورجينا رودريجيز سيدة الأعمال والمؤثرة على "السوشيال ميديا"، وعلاقتها بشريكها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مرورًا بالموسم الثاني الذي عرض في مارس 2023 وحقق الموسمين نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعل منصة "نتفليكس" تواصل إنتاج المزيد من الأجزاء التي يتم عرضها تباعًا.

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