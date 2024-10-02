شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيى حفلاً غنائياً فى كندا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد فؤاد حفلا جديدا ضمن مهرجان فنون الشرق الأوسط، في دورته الأولى في مدينة ميسيسوجا الكندية، على أن تبدأ فعاليات المهرجان في السبت المقبل 5 أكتوبر الجارى.

ويمثل مهرجان فنون الشرق الأوسط الذى يعد الأول من نوعه فى قارة أمريكا الشمالية، فرصة لتحسين التواصل بين الجاليات العربية والمجتمع الكندى، حيث يتم تنظيم ندوات ثقافية ومعارض فنية مختلفة للتعريف بالتراث الثقافى العربى.

وكان قد أحيا محمد فؤاد حفل زفاف ابن شقيقه عبد العزيز، وحضر الحفل عدد من الاصدقاء والمقربين ممن تفاعلوا مع محمد فؤاد واغانيه في الحفل.

كما أحيا النجم محمد فؤاد حفل زفاف ابنه عبد الرحمن مؤخرا، وغنى خلال الحفل أغنية "يا أصلي" و أغنية "كامننا" التي تفاعل معه العروسين والحضور.

وحضر عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة وقتها بحفل الزفاف منهم، طاهر أبو زيد، ومنال سلامة ، وهاني رمزي، ومصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، ايهاب توفيق.

وكان شارك محمد فؤاد ضمن فعاليات مهرجان العلمين بحفل ضخم تحت شعار كاسيت 90 حقق به نجاحاً كبيراً.