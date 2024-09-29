عمر الحمامصي من مؤتمر "الجونة السينمائي": فخورون بتطور الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية إن الشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة هي انعكاس لالتزامهم بإنشاء وجهات نابضة بالحياة وغنية ثقافيًا تُلهم المواهب الفنية وتُنميها.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الأحد 29 سبتمبر للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان "نحن فخورون بتطور الجونة من أول مدينة ساحلية متكاملة لأوراسكوم للتنمية، إلى مركز ثقافي لصانعي الأفلام والفنانين والمبتكرين الثقافيين من جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى استضافة مهرجان الجونة لهذا العام، لتمكين مجتمعات مزدهرة ومستدامة تحتفي بقوة السينما والإبداع والتبادل الثقافي، مع خلق فرص لتنمية المهارات".

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.