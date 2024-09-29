سميح ساويرس: اتطلع للاحتفال بالدورة العاشرة من مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة، ظهر اليوم الأحد 29 سبتمبر في أحد الفنادق "أتمنى نشوفكم في المهرجان ويكون مهرجان ناجح وبعد عشر سنين نيجي ونقول إن شاء الله يكون ده مهرجان ناجح".

وأعرب المهندس سميح ساويرس عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان وقال اتطلع إلى للاحتفال بالدورة العاشرة للمهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة سيني جونة.