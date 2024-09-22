أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس في الكويت وطريقة الحجز

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيًا جديدًا في الكويت، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك في موسم 2024، وتضم عدد مميز من نجوم الاغنية العربية.

موعد ومكان حفل ماجد المهندس في الكويت

يقام حفل ماجد المهندس في الثالث من أكتوبر المقبل على مسرح الكويت أرينا، وطرحت التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس في الكويت أكتوبر 2024

وترواحت أسعار التذاكر بين 50 - 160 دينار كويتي، ويتم شراؤها عن طريق الموقع الإلكتروني .

يشارك الفنان ماجد المهندس في سلسلة حفلات اليوم الوطني السعودي 94، التي تجوب أنحاء المملكة مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

موعد حفل ماجد المهندس في اليوم الوطني السعودي 94

يقام الحفل 20 سبتمبر الجاري على أرض المعارض في مدينة الشرقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وبرعاية الهيئة العاملة للترفيه.

كما يحيي ماجد المهندس ليلة غنائية ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني السعودي 94، غدا الاثنين، التي تجوب أنحاء المملكة مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.ماجد المهندس في سلسلة حفلات اليوم الوطني السعودي 94، التي تجوب أنحاء المملكة مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.ماجد المهندس في سلسلة حفلات اليوم الوطني السعودي 94، التي تجوب أنحاء المملكة مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

تعيش المملكة بكامل مدنها في 23 من سبتمبر من كل عام، أجواء مميزة في اليوم الوطني السعودي 94، حيث يمنح إجازة لجميع المواطنين والطلاب للاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بالألعاب النارية التي تضيء سماء المملكة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94

إضافة إلى العروض التي تقدمها الطائرات العسكرية والقوات البحرية، وسيقام الاحتفال باليوم الوطني 94 في الثالث والعشرين من سبتمبر 2024، حيث يشهد احتفالات ضخمة في كافة مناطق المملكة.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي آل الشيخ، عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للسعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030، مما يمثل مكانة السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94



يُعد اليوم الوطني السعودي 94 أحد أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها السعوديون والمقيمون على حد سواء.

تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها البلاد.

تتزين المدن السعودية بالأعلام الوطنية وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة. هذا العام، تُعد حفلات اليوم الوطني إحدى أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تجذب الكثير من الجماهير من مختلف الأعمار.