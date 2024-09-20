شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي لأحمد عزمي بعد تعاقده على عمل درامي بموسم رمضان: نورت المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على منشور الفنان أحمد عزمي، بمشاركته في عمل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث كتب: "نورت المتحدة يا أحمد عزمى ربنا يوفقك إن شاء الله".



عمرو الفقي وأحمد عزمي

ونشر أحمد عزمي صورة تجمعه بعمرو الفقي عبر "فيس بوك"، معلقًا عليها: "شكرًا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم، على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري".

وتابع: "كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به، التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وتم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان المقبل بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي، اللهم لك الحمد".

وكان الفنان أحمد عزمي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي مساعدتي علي التواصل مع الشركة المتحدة والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".

وتابع: "لا طعم للحياة بدون عمل ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدًا وحزنًا، هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب.. وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرًا".

