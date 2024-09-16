شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات لـ فلسطين تحاصر حفل الـ Emmys في لوس أنجلوس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تجمع عدد كبير من مؤيدي القضية الفلسطينية امام مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، للهتاف لفلسطين والمطالبة بإنهاء الاعتداءات الغاشمة من الاحتلال الإسرائيلي حيث رصد تقرير نشرته صحيفة فاريتي تجمع عشرات المؤيدين للقضية الفلسطينية في شارع فيجيروا المؤدي إلى السجادة الحمراء، وتبعهم ضباط شرطة لوس أنجلوس، بالقرب من مركز لوس أنجلوس للمؤتمرات.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائزEmmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.