ليلة في حب أعمال الموسيقار جمال سلامة

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفي دار الأوبرا المصرية بالموسيقار جمال سلامة، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الصيفية المقامة لنجوم رموز الزمن الجميل الغنائية والموسيقية على مختلف مسارحها.

موعد حفل جمال سلامة مع نجوم الأوبرا

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد 15 سبتمبر في الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير مع نجوم الأوبرا “ياسر سليمان، أحمد عفت، وليد حيد، صابرين النجيلي، أميرة أحمد، فرح الموجي، حنان عاصم، نهى حافظ”، بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

أعمال جمال سلامة

قدم الموسيقار جمال سلامة موسيقاه لأجمل الأصوات الطربية على مدار أجيال مختلفة ، ومن أبرز أعماله في عام 1980 لحن للشحرورة صباح “ساعات ساعات”، وأغنية “احكي يا شهرزاد، مش هتنازل عنك، قال جاني بعد يومين، واحشني بصحيح” للديفا سميرة سعيد.

ولحن جمال سلامة للسيدة ماجدة الرومي “بيروت ست الدنيا، الجريدة”، كما قدم الموسيقى التصويرية لأبرز الأفلام المصرية “أريد حلًا، النمر الأسود، أفواه وأرانب، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، حبيبي دائمًا”.

ونجح جمال سلامة في تقديم الأغاني الدينية بشكل خارج عن التقليدي مع الفنانة ياسيمن الخيام “ساعة ولد الهدى، محمد رسول الله إلى العالم، محمد رسول الله”.

رحيل جمال سلامة

رحل جمال سلامة في السابع من مايو 2021 عن عمر يناهز 75 متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.