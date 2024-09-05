هاندا أرتشيل متألقة بمهرجان فينيسيا.. إطلالة رائعة من توقيع إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، الأنظار خلال حضورها مهرجان فينيسيا السينمائي، إذ ظهرت بإطلالة رائعة تحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وظهرت هاندا بفستان أنيق باللون الأسود، ومطبع بورود بيضاء كبيرة، من مجموعة Resort 2025 لـ إيلي صعب. وجاء الفستان بقصة طويلة وواسعة، وبدون حمالات أو كمين، كما أنه محدد الخصر.

ورفعت هاندا شعرها عن وجهها، وأسدلت غرة على جبينها، واختارت مكياجاً ناعماً ارتكز على الألوان البرونزية، وأبرز ملامحها بطريقة جميلة.

وتزينت هاندا بمجوهرات فاخرة، إذ اختارت قرطين صغيرين من الماس، وعقداً رائعاً مصمماً من البلاتين والذهب الوردي المرصّع بالماس الأبيض والبنّي The Arengario Necklace، من القطع المفضلة لدى " بوميلاتو " Pomellato.

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