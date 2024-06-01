موعد ومكان عزاء والدة المطرب محمود الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المطرب محمود الليثي، موعد ومكان عزاء والدته الراحلة.

ونشر "الليثي"، منشورا عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله، عزاء المغفور لها أمي يوم الأحد بمسجد عمر مكرم .. شكرا على تعازيكم ومواساتكم".

وكان الليثي، أعلن وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

يذكر أن، والدة محمود الليثي تعرضت لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لاحدى المستشفيات.

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