شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للغارات الامريكية مساء اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران الأمريكي مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظي صعدة والجوف.

مصادر في صنعاء أكدت أن الطيران الأمريكي استهدف العاصمة ومحافظتي صعدة والجوف بنحو 30 غارة.

ولفتت أن الطيران استهدف بعدد من الغارات منطقتي السواد وحزيز جنوبي العاصمة، بالتزامن مع شنه لغارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في محافظة صعدة شمالي البلاد، كما شن الطيران غارات على محافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن سحب من الدخان والغبار ارتفعت في سماء مدينة صعدة شمال اليمن نتيجة سلسلة غارات للطيران

الأمريكي على المدينة ومحيطها منها غارتان استهدفتا مديرية سحار.

وأضافت المصادر ان الطيران الأمريكي استهدف ب8 غارات محيط مجمع الحزم الحكومي العاصمة الإدارية لمحافظة الجوف.

وسبق أن نفذ الطيران الأمريكي سلسلة غارات عنيفة استهدفت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك ضمن محاولات وقف العمليات اليمنية المساندة غزة.