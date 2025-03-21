شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتحام حاملة الطائرات الامريكية ترومان لسواحل محافظة الحديدة وفرار الحوثيين نحو الجبال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد ناشطون يمنيون صورًا لحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في المياه الدولية بالقرب من البحر الأحمر، في إطار النشاط العسكري الأمريكي المعتاد في المنطقة. وتداولت بعض المصادر مزاعم غير مؤكدة حول اقترابها من المياه الإقليمية اليمنية، وهو أمر لم تؤكده أي جهة رسمية أو موثوقة.

وفي سياق متصل، زعمت بعض التقارير أن جماعة الحوثي أعلنت عن استهداف حاملة الطائرات عدة مرات خلال فترة قصيرة، وهي ادعاءات لم يثبت صحتها. وتداول يمنيون هذه المزاعم بسخرية، مشيرين إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تعدو كونها دعاية إعلامية.

كما أوردت بعض المصادر غير الموثوقة أن قادة الصفوف الأولى والثانية والثالثة من الحوثيين فرّوا نحو المناطق الجبلية، فيما لم ترد أي معلومات رسمية أو مستقلة تؤكد هذه الرواية أو تعزز صحتها. وتبقى الأوضاع في اليمن متأثرة بالتوترات المستمرة، وسط استمرار الضبابية حول حقيقة التطورات الميدانية.