شكرا لقرائتكم خبر عن علاج هؤلاء بالمجان بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر طبية عن قرب تدشين المخيم الطبي المجاني الثاني لذوي الدخل المحدود بعدن برعاية كريمة من القائد/ عبدالرحمن المحرمي - عضو مجلس القيادة الرئاسي وأكدت المصادر انه سيتم تدشين المخيم الطبي في مستشفى عدن التعاوني الخيري لعلاج حالات المخ والأعصاب والعمود الفقري بإشراف استشاريي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في عدن لعدد.50 حالة موضحاً ان عملية التدشين ستبدأ من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025م.

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