بسبب اللباس.. حوثيون يمنعون أساتذة من دخول جامعة العلوم والتكنولوجيا

المنامة - ياسر ابراهيم - فرع الطالبات بجامعة العلوم الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء

قالت مصادر إعلامية إن عناصر حوثية، منعت أساتذة من دخول جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر، فإن مدير مكتب رئيس الجامعة المفروض من الادارة الجديد من قبل مليشيا الحوثي، منع حراس فرع الطالبات بالجامعة دخول عدد من أعضاء هيئة التدريس بسبب ملابسهم.

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا منعت الدكاترة من دخول الجامعة لارتدائهم ملابس غير لائقة تشمل بناطيل الجينز والقمصان (الشميز) ما أدى إلى إلغاء المحاضرات.

وأكدت المصادر أن عدد من أعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق التدريس احتجاجا على ما وصفوه بالتعنت والاهانة.