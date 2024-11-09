شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مواطن بقصف مدفعي لمليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في حيس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أُصيب مواطن بجروح بليغة، إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في مديرية حيس، جنوبي الحديدة.
وقالت مصادر محلية: أن المواطن "فيصل عامر أحمد حسن مُغيني"، من سكان قرية "دباس" الواقعة شمال شرق مديرية حيس، أصيب بشظايا قذيفة هاون، أطلقتها مليشيات الحوثي على المنطقة، وأدت إلى بتر يده اليمنى.
وأكدت المصادر، أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مدينة حيس لتلقي الإسعافات الأولية، وبعدها تم تحويله إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج اللازم.
وتواصل مليشيات الحوثية الإرهابية، ارتكاب الاعتداءات السافرة على المدنيين في مديريات الحديدة والساحل الغربي، مما تسبب بسقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
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