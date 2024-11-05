شبوة.. النيابة تدشن حملة تفتيش وإغلاق محلات الصرافة المخالفة للقانون

المنامة - ياسر ابراهيم -

دشنت نيابة الاموال العامة بمحافظة شبوة، الإثنين، بالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والادارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة، حملة نفتيش لمحلات الصرافة المخالفة للقانون.

وأكد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق اهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وانقاذها من الانهيار، منوها بخطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الاموال

وشهدت الحملة اغلاق عديد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيص لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية او المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.

يشار إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكثيف حملات التفتيش ضد محال الصرافة المخالفة في المحافظات المحررة، وذلك في ظل استمرار تدهور العملة الوطنية مقابل الأجنبية.