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المهرة.. حريق يلتهم عدد من مساكن المهمشين وسط مدينة الغيضة

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المنامة - ياسر ابراهيم -  

التهم حريق هائل، اليوم الاثنين، عدد من مساكن المهمشين، في مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة أقصى شرق اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن حريقًا التهم خيام المهمشين المبنية من الخشب، الواقعة خلف الصالة المغلقة في منطقة الإسكان، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة.

وأوضح المصدر، أن الحريق التهم كل محتويات المنازل من ملابس ومفارش وأواني وأطعمة، لافتا إلى أنه لم يسجل أي خسائر بشرية.

وذكر المصدر، أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى منطقة الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، دون معرفة أسباب اندلاعه.

ووفقا للمصدر فإن حوادث الحرائق في خيام المهمشين تكررت خلال الأوانة الأخيرة بشكل لافت.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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