صنعاء..مليشيات الحوثي تهدم محلات تجارية في "بني الحارث"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، على تجريف وتدمير وهدم محلات تجارية في منطقة بني الحارث بصنعاء، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، "إن مليشيا الحوثي قامت بإزالة سور بطول 300 متر وثمانية "دكاكين" ومحلات تجارية وغرف بناء شعبي بشارع 20 في ذهبان بمنطقة بني الحارث، بمزاعم الحفاظ على المخطط العام للشارع".

وأضافت أن عمليات الهدم تمت بإشراف مباشر من المنتحل صفة أمين العاصمة المدعو حمود عباد، والمنتحل صفة وكيل أمانة العاصمة المدعو خالد المداني.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيا تعتزم هدم وإزالة عشرات المحال التجارية والمنازل الشعبية، بمدخل ذهبان، بذريعة الحفاظ على المخطط العام للشارع، دون تقديم أي تعويضات للمواطنين عن خسائرهم.