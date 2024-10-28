الحكومة تحذر من إقامة أي معارض تجارية دول الحصول على تراخيص مُسبقة

المنامة - ياسر ابراهيم -

حذرت وزارة الصناعة والتجارة قطاع التجارة الخارجية ومقرها الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، من إقامة أي معارض داخلية أو خارجية دون الحصول على تراخيص منها وفقا للقانون.

جاء ذلك في تعميم نشرته الوزارة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونص التعميم الموجّه من إدارة المعارض الداخلية والخارجية إلى "كافة الشركات والجهات التجارية بعدم إقامة أي معارض داخلية أو خارجية دون الحصول على التراخيص لإقامة أعمال المعارض التجارية".

وحسب التعميم، فإن ذلك يأتي "وفقا للقانون رقم (16) لسنة (2007) بشأن التجارة الخارجية وقرار مجلس الوزراء رقم (360) لسنة 2009م بشأن لائحة وشروط وقواعد تنظيم وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية".

وحذرت الوزارة المخالفين بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين".