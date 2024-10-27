وصول 79 صيادًا إلى ساحل الخوخة عقب احتجازهم لعدة أشهر في إريتريا

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت مصادر محلية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، إن 79 صيادًا يمنيًا وصلوا اليوم الأحد، إلى ساحل الخوخة، بعد احتجازهم لعدة أشهر من قبل البحرية الإريترية في جزيرة "ترمة" بمدينة عصب، ومصادرة قواربهم وممتلكاتهم.

وحسب ما نشره مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة نقلا عن الصيادين المُفرج عنهم، فإنهم قد تعرضوا لمعاملة قاسية شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وأُجبروا على القيام بأعمال شاقة، إضافة إلى إساءات يومية.

ودان ممثل جمعية الصيادين "فؤاد دوبله"، هذه الإنتهاكات المتكررة من قبل القوات الإرتيرية.

ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الصيادين، وضمان عدم تعرضهم للاحتجاز التعسفي أو الانتهاكات التي تمارسها القوات الارتيرية.