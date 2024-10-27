مسام: نزع 720 لغماً وذخيرة غير منفجرة في عدة محافظات يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد، نزع 720 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في عدة محافظات يمنية.

وقال المشروع في بيان لمركزه الإعلامي، إن فرقه الميدانية تمكنت خلال الفترة من 19 ـ 25 أكتوبر الجاري، من نزع 720 مادة متفجرة قاتلة توزعت بين 670 ذخيرة غير منفجرة، و29 لغما مضاداً للأفراد، و21 لغماً مضاداً للدبابات.

وأضاف أن الفرق الميدانية، قامت بتطهير 265,915 مترًا مربعًا خلال نفس الفترة.

وأشار المشروع إلى أن فرقه الميدانية تمكنت منذ بداية عملها في منتصف 2018م، وحتى الآن، من تحديد وتدمير 467,431 مادة متفجرة بالمناطق المحررة في اليمن.