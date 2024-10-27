خبير: بيع تمثال من آثار اليمن القديم في مزاد مونتي كارلو بموناكو

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف خبير في علم الآثار، اليوم الأحد، عن بيع تمثال من آثار اليمن القديم في مزاد مونتي كارلو بإمارة موناكو.

وقال الخبير عبدالله محسن في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن تمثالاً من آثار اليمن، من الكالسيت، يعود للقرن الأول الميلادي، بيع يوم الاثنين الماضي في مزاد مونتي كارلو في إمارة موناكو.

وأوضح أن التمثال من مقتنيات تاجر الآثار الفرنسي فرانسوا أنتونوفتيش، المشهور بمجموعته من التماثيل الأثرية اليمنية من الجوف.

وأشار "محسن" إلى ان التمثال سبق وأن بيع في مزاد أوتربنتي بتاريخ 30 مارس 2022م.

والتمثال عبارة عن بورتريه لذكر محفوظ بشكل جيد في الجزء العلوي، بينما الجزء السفلي متضرر جزئيا، والوجه منحوت بدقة عالية مع عيون لوزية كبيرة، وحواجب ولحية كانت مثبتة بتقنية معينة، الأنف طويل ومدبب مع شارب صغير مميز، والشعر قصير ويترك الأذنين كبيرتين وواضحتين، ويوجد تحت البورتريه نقش جزئي بالمسند، ربما يشير إلى المتوفى.