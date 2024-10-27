توقعات بهطول أمطار رعدية وتحذيرات من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول

المنامة - ياسر ابراهيم -

حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، السبت، المواطنين من التواجد في بطون الأودية وذلك وسط توقعات بهطول أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب بيان المركز، فقد حذر من التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب.

وتوقّع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء ومناطق في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهول وسواحل تهامة وأجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وصعدة.

كما توقع هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات عمران، صنعاء، ذمار وعدن وقد تمتد شرقاً لتشمل مرتفعات أبين وشبوة وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.