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الهجرة الدولية: نزوح 22 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 22 أسرة خلال الأسبوع الفائت من عدة محافظات يمنية.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الأحد، إن مصفوفة النزوح الخاصة بها رصدت نزوح 22 أسرة يمثلون (132 فرداً) خلال الفترة من 6 ـ 12 أكتوبر الجاري.

وذكرت أن حالات النزوح نشأت من الحديدة والبيضاء وتعز واستقرت في مأرب بواقع 20 أسرة والحديدة بواقع أسرتان.

وأوضحت أن الدوافع الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت وراء نزوح نحو 77% من النازحين (17 أسرة)، فيما كانت دوافع الأمن والسلامة وراء نزوح 23% من النازحين وبواقع (5 أسر).

وأشارت إلى أن إجمالي النازحين في عموم البلاد ارتفعت في الفترة من 1 يناير إلى 12 أكتوبر 2024، إلى 2,856 أسرة (17,136 فردًا).

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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