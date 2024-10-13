بعد اختطافه بذكرى 26 سبتمبر.. مواطنون في "إب" يحتفلون بخروج مختطف من سجون الحوثي (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم أبناء مديرية السياني بمحافظة إب، اليوم السبت، احتفالا شعبيًا بخروج أحد المختطفين من سجون مليشيا الحوثي، بعد اسبوعين من اختطافه على ذمة الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديوهات، تظهر فرحة أبناء قرية "ضراس" عزلة نخلان، بمديرية السياني، أثناء استقبالهم الاستاذ صادق علي قايد الظافر من سجون الحوثي.

وأظهرت المقاطع، الشباب وهم يستقبلون الظافر، بالسيارات والدراجات النارية، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، ومرددّين هتافات "بالروح بالدم.. نفديك يايمن".

وأظهر الاستقبال الشعبي الذي حظي به الأستاذ صادق الظافر، مدى الجُرم الكبير الذي ارتكبته المليشيا بحق المواطنين، الذين اختطفتهم لمجرد رفعهم الأعلام الوطنية، والاحتفال بذكرى 26 سبتمبر.

واختطفت مليشيا الحوثي نحو 200 شاب من أبناء محافظة إب فقط بالاضافة إلى العشرات في عدد من المحافظات الأخرى بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 62 لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة.