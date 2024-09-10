شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لاتحاد المصارف العربية بالدوحة لعام 2024 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ممثلاً برئيس مجلس الادارة الاستاذ/ حاشد الهمداني، في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف"، ويقام خلال يومي 10 _11 من شهر سبتمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويناقش المؤتمر في يومه الاول متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية، حيث يلقي نظرة عامة على تحديات التنمية في المنطقة العربية، والاتجاهات الرئيسية في تمويل التنمية في العالم العربي.

وأشار الاستاذ/ "حاشد الهمداني" الى أهمية المؤتمر، كونه يناقش قضايا وموضوعات حيوية خلال جلساته التي ركزت على دور البنوك والمؤسسات المالية في تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في وقت يواجه فيه العالم مصاعب كبيرة للحصول على التمويل اللازم للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن من الممكن أن تلعب البنوك دورا أساسيا في تضييق هذه الفجوة كونها تشكل ركيزة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما لتمويل مشاريع البنية الأساسية".

وأكد الهمداني على أهمية المؤتمر كونه يتزامن مع ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات ومتطلبات لدعم أهداف التنمية المستدامة، بعدما لعبت البنوك العاملة في المنطقة دورًا مهمًا في دعم وتمويل الشركات العاملة في الاقتصاد الأخضر، خاصة أنه لا يمكن تحقيق الاستدامة من دون القطاع المصرفى الذي يوجه التمويل للمشروعات صديقة البيئة".

وحسب جدول أعمال المؤتمر فإنه سيركز في يومه الأول على دور الأسواق والمؤسسات والأدوات المالية في تمويل التنمية، ومناقشتها من عدة محاور، أهمها دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، ودور التمويل الإسلامي والصكوك في التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، والقروض المرتبطة بالاستدامة.

فيما يناقش المؤتمر في يومه الثاني، كيفية تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، والشمول الرقمي ووصول المعلومات الى الجميع، وكيفية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

بالاضافة الى كيفية التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي، وكيفية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية.