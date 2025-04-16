شركة إنفيديا الأميركية: 5.5 مليارات دولار كلفة القيود الجديدة على صادراتنا للصين في الربع الأول

أعلنت شركة إنفيديا، الأميركية المتخصصة في صناعة الرقائق، أنّ القيود الجديدة المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين ستكلّفها 5.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية.

وأوضحت الشركة، ومقرّها في كاليفورنيا، في وثيقة قدّمتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أنّها تبلّغت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنّه سيتعيّن عليها من الآن فصاعدًا الحصول على ترخيص لتصدير بعض شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى.

وانخفض سعر سهم إنفيديا بأكثر من 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق في بورصة نيويورك.