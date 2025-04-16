أعلنت شركة إنفيديا، الأميركية المتخصصة في صناعة الرقائق، أنّ القيود الجديدة المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين ستكلّفها 5.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية.
وأوضحت الشركة، ومقرّها في كاليفورنيا، في وثيقة قدّمتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أنّها تبلّغت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنّه سيتعيّن عليها من الآن فصاعدًا الحصول على ترخيص لتصدير بعض شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى.
وانخفض سعر سهم إنفيديا بأكثر من 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق في بورصة نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة إنفيديا الأميركية: 5.5 مليارات دولار كلفة القيود الجديدة على صادراتنا للصين في الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.