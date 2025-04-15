الكتيبة الكورية باليونيفيل قدّمت مساعدات وخدمات طبية لسكان صور

أقامت الكتيبة الكوريّة الثّلاثون في لبنان التّابعة لقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) والمتمركزة في مدينة صور، مراسم تبرّع في مجمع "الخضرا" في صور، حيث قدّمت مساعدات طبيّة بقيمة 6,500 دولار، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبيّة ميدانيّة لسكان المنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي للقطاع الغربي لليونيفيل، في بيان، إلى أنّ "الكتيبة الكوريّة تحافظ على علاقة قويّة مع مفتي صور وجبل عامل، وهو مرجع ديني يتمتّع بتأثير كبير على السّكان المحليّين"، لافتًا إلى أنّ "بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار موقّت في المنطقة، علمت الكتيبة بجهود المفتي لمساعدة الفئات الضّعيفة المتضرّرة من النّزاع القائم".

وأوضح أنّ "من منطلق الشّعور بالمسؤوليّة المشتركة، قرّرت الكتيبة التّعاون مع المفتي لتقديم الدّعم للأهالي"، مبيّنًا أنّ "الفريق الطبّي التّابع للكتيبة الكوريّة رافق وحدة الكتيبة في هذا اليوم لتقديم الدّعم. وقد شمل التبرّع 157 نوعًا من الأدوية الأساسيّة، منها أدوية لعلاج نزلات البرد، اضطرابات الجهاز الهضمي، أمراض القلب، والحالات العصبية، بقيمة إجماليّة بلغت 6,500 دولار". وذكر أنّ "الفريق قدّم أيضًا خدمات طبيّة ميدانيّة تهدف إلى استعادة صحة السّكان ونمط حياتهم اليومي".

وأكّد قائد الكتيبة العقيد يو جون-غيون، خلال الاحتفال، "أنّنا ندرك تماماً الدور الحيوي الذي يؤديه القادة الدينيون في لبنان، مثل المفتي، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لتخفيف معاناة المجتمعات الضعيفة".

أضاف: "نأمل أن تسهم هذه المساعدات في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للسكان في منطقة عملياتنا".

كما اتفقت "الكتيبة الكورية ومفتي صور على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك لدعم الشعب اللبناني".