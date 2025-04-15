ويتكوف: التحقق من البرنامج الإيراني ستكون النقطة الأساسية لإمكانية التوصل لاتفاق مع الإيرانيين

أوضح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن "موضوع المحادثات مع إيران سيكون التحقق من برنامج التخصيب أولا ثم برنامج التسلح"، وقال إن "اجتماعنا الأول مع الإيرانيين كان إيجابيا وبناء ونحن نستكشف إن كان بإمكاننا حل الوضع دبلوماسيا وبالحوار".

وأضاف "التحقق من البرنامج الإيراني ستكون النقطة الأساسية لإمكانية التوصل لاتفاق مع الإيرانيين"، مشيرا إلى أنه "إذا لم نتمكن من التحقق من البرنامج الإيراني سيتعين علينا البحث عن بدائل قد لا تكون في صالح أحد".