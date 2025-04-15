شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي لا يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه لا سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، على الرغم من التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى إمكانية التوصل "في وقت ما" إلى اتفاق كبير" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وردًا على سؤال بشأن مخاطر حدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، قال بيسنت في مقابلة مع قناة بلومبرج التليفزيونية يوم الاثنين: "هناك اتفاق كبير ينبغي إنجازه في وقت ما، فليس بالضرورة أن يكون هناك شرخ، ولكن من الممكن حدوثه".

صعوبة الاتفاق مع الصين

وأشار الوزير الأميركي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الصين سيكون أكثر صعوبة من التوصل إليه مع دول أخرى، لأن "الصين هي أكبر منافس اقتصادي لنا وأكبر منافس عسكري لنا".



ويقف أكبر اقتصادين في العالم على حافة الهاوية منذ أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل حرب تجارية عالمية بفرضه رسومًا جمركية استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية.

وردت الصين على الولايات المتحدة بالمثل، ما رفع نسبة الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145%، والرسوم الصينية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى 125%.