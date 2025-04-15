وزير الخزانة الأميركي: أميركا ستبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لقيادة البنك المركزي في الخريف

ذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن البيت الأبيض يتوقع أن يبدأ الخريف المقبل في إجراء مقابلات مع المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الذي تنتهي ولايته في أيار 2026.وأوضح أن هذا سيمنح إدارة ترامب مهلة ستة أشهر تقريبا قبل ترك باول لمنصبه.

وانقد بيسنت في حديث لتلفزيون "بلومبرغ"، وزير التجارة الصيني بشدة لوصفه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بأنها "مزحة"، لكنه قال إنه ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع بكين سيتطلب صيغة مختلفة تماما عن اتفاقات التجارة والعملة السابقة.

واعتبر بيسنت إن أي مفاوضات أميركية صينية يتعين أن تأتي من "القمة"، بمشاركة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال "هذه ليست مزحة. أعني أن هذه أرقام كبيرة... أعتقد أن لا أحد يتصور أنها ستكون مستدامة، أو يريدها أن تبقى، لكنها ليست مزحة على الإطلاق".