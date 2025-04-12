شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تشن 5 ضربات على منشآت روسية للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 5 مرات.

وقالت الوزارة في بيان: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 5 هجمات على منشآت طاقة روسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة طاقة في مقاطعة زابوريجيا تضررت المنشأة وانقطع التيار الكهربائي عن السكان". لاتفاقات الروسية الأمريكية وأشار البيان إلى أنه في إقليم كراسنودار الروسي، وبسبب هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على محطة فاسيورينسكايا للسكك الحديدية، تضررت شبكة الاتصال، ما تسبب في توقف قطارين للركاب.

ووفقا للبيان، فإنه في مقاطعة كورسك الروسية، ونتيجة للقصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضررت 3 منشأت للطاقة في المقاطعة، ما تسبب في قطع الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي عن السكان.

وتابع: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية في انتهاك للاتفاقات الروسية الأمريكية، لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، اعتبارا من 18 مارس الماضي".