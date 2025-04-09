شكرا لقرائتكم خبر عن "أضرار عالمية".. تحذيرات من الحرب التجارية بين أمريكا والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض "حتى 80%" تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم، وتمحو نحو 7%" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان: "توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع الى 80%" بسبب التوترات التجارية.

وأضافت أن "انقساما للاقتصاد العالمي الى كتلتين قد يؤدي الى تقليص للناتج المحلي الإجمالي العالمي يناهز 7% على المدى البعيد".

