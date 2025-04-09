الجيش اللبناني غادر المكان الذي حدده المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي في الشويفات بعد حملة تفتيش دقيقة

غادر الجيش اللبناني المكان الذي حدده المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في الشويفات بعد حملة تفتيش دقيقة.
وكان ادرعي قد زعم أن "حزب الله يحاول اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة".
بالمقابل، تحدثت معلومات بأن الصور التي نشرها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي هي عبارة عن قطعة أرض تستخدمها احدى الشركات المتعهدة لوضع المعدات والانابيب المتعلقة بمشروع جر المياه في المنطقة وأن الآليات الموجودة تتبع للشركة نفسها ولشركة متعهدة برفع الردم.
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