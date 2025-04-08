عبود أطلع بخاري على التطورات في طرابلس والمستجدات على مختلف الصعد

استقبل السّفير السّعودي في لبنان ​وليد بخاري​ النّائب ​جميل عبود​، الّذي أطلعه على التّطوّرات في مدينة ​طرابلس​ والمستجدّات على الصّعد كافّة.

وأوضح مكتب النّائب عبود، في بيان، أنّ "اللّقاء كانت مناسبةً تناول فيها الجانبان المقوّمات الّتي تمتلكها المدينة، لاسيّما منها المراكز الأثريّة التّراثيّة الّتي من شأنها أن تعزّز السّياحة، فيما لو استثمرت بالشّكل الصّحيح، إضافةً إلى ثقافاتها المتنوّعة الّتي يمكن الإرتكاز عليها للنّهوض بها".

وذكر أنّ "بخاري شدّد على أهميّة العلاقة الّتي تربطه بطرابلس وأهلها، الّتي زارها مرّات عدّة والتقى فعاليّاتها"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التّأكيد على ضرورة متابعة شؤون وقضايا طرابلس، لما فيه الخير لكل لبنان".