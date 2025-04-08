شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يسطر ملحمة إنسانية لدعم فلسطين بـ10 قوافل إغاثية والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم العديد من المساعدات الإنسانية، للأشقاء في غزة، وذلك فى إطار جهوده المُستمرة لتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأوضاع الراهنة في القطاع.

اطلق التحالف 10 قوافل إنسانية محملة بألاف من الأطنان من المساعدات تشمل مواد غذائية ومياه وخيام وملابس وألحفة وأدوية ومستلزمات طبية وعربات إسعاف وغيرها من أساسيات المعيشة.

يأتى إطلاق هذه القوافل الـ 10 استمرارًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة في غزة، لتقديم كل ما نستطيع لرفع المعاناة عنهم هذه القافلة، التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات، هي تعبير عن تضامن الشعب المصري مع أشقائه الفلسطينيين.

وأكّد التحالف الوطني استمراره في تقديم الدعم بكافة أشكاله لقطاع غزة، ويشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المُستحقين.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن سلسلة من القوافل التي أطلقها التحالف خلال الـ 16 شهرًا الماضية، في ظل حرصه على تعزيز العمل الإنساني والإغاثي، والتخفيف من وطأة الأزمة التى يمر بها أهالى قطاع غزة.

ويواصل التحالف الوطنى جهوده لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تأكيدًا لدوره الرائد في تقديم الدعم الفورى لأهالينا في فلسطين.