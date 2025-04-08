عقيص بعد جلسة اللجنة المكلّفة دراسة قانون الاعلام: أرسينا مناخ الحريات الإعلامية والصحافية

اشار رئيس اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جورج عقيص بعد جلسة للجنة بحضور النائب بلال عبدالله ونقيب المحررين جوزف القصيفي الى ان "يسرني ان اعلن عن انتهاء دراستنا كلجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل دراسة اقتراح قانون الاعلام والاصح هو قانون للحريات جديد في لبنان لانه فعلا بهذا القانون الذي سنحيله قريبا جدا إلى لجنة الادارة والعدل أرسينا مناخ الحريات الإعلامية والصحافية، وحافظنا كما ينص عليه الدستور على حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي ضمن تنظيم عام يراعي هذه الحرية ويحفظها ولكن ضمن اطر مؤسساتية أولها الهيئة الوطنية للإعلام، التي ستكون مدخلا تشريعيا كبير جدا الى هيئات مماثلة بطريقة تشكيلها اولا وعملها وصلاحياتها التي تستطيع ان تحافظ على مناخ من الحريات، لكن لا تؤدي إلى تلفيق اخبار كاذبة ولا إلى خلق مناخ من التشنج".

ولفت الى اننا "درسنا نظاما جديدا بالعلم والخبر وليس نظام تراخيص قاسيا وبشروط قاسية للمؤسسات الإعلامية اما ان يمر هذا الاقتراح سريعا في لجنة الادارة والعدل لكي تتم إحالته الى الهيئة العامة لاقراره لانه من خلال قانون جديد للإعلام يكون مدخلا إلى خلق جو عامّ مؤاتي في لبنان يعيد لبنان منصة اساسية وأولى في الشرق الأوسط لحرية التعبير عن الرأي، ونعيد لبنان عاصمة الحريات وعاصمة الإعلام في منطقتنا".