شينخوا: الصين تتحرك بسرعة لبسط الاستقرار في الأسواق وسط الاضطرابات المالية العالمية

أشارت وكالة الصينية "شينخوا" إلى أنه في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية، طرحت الصين سلسلة من الإجراءات السريعة والمكثفة التي تهدف إلى بسط الاستقرار في أسواق رأس المال واستعادة ثقة المستثمرين، لافتة إلى أن مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر شانغهاي المركب القياسي ومؤشر شنتشن المجمع ومؤشر تشينكست، تعرضت لخسائر ملحوظة يوم الاثنين المنصرم، متأثرة بالتراجعات العالمية الكاسحة الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأوضحت أنه في استجابة لهذه الخسائر، سارعت بعض شركات رأس المال المملوكة للدولة إلى زيادة حصصها في الأسهم المحلية، معربة عن ثقتها القوية في الآفاق الطويلة الأمد لأسواق رأس المال في البلاد. وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أيضا عن دعم السيولة من خلال تسهيلات إعادة الإقراض اليوم الثلاثاء.

وأعلنت شركة هويجين المركزية المحدودة للاستثمار، وهي شركة استثمارية صينية مملوكة للدولة، أنها قامت بزيادة حيازاتها من الصناديق المتداولة بالبورصة مرة أخرى وستواصل القيام بذلك في المستقبل لـ "الحفاظ بحزم" على التشغيل المستقر لسوق رأس المال.

وعقب بيان شركة هويجين، تعهد البنك المركزي بدعم الشركة بحزم في زيادة حيازاتها من صناديق مؤشرات الأسهم، مشيرا إلى أنه سيقدم دعما كافيا لإعادة الإقراض عند الضرورة.

وبالإضافة إلى شركة هويجين، زادت عدة شركات استثمارية مملوكة للدولة أيضا من حيازات الأسهم أو أصدرت خططا لتسريع عمليات إعادة شراء الأسهم بما في ذلك مجموعة تشنغتونغ الصينية القابضة المحدودة والشركة الصينية القابضة المحدودة للإصلاح و 7 شركات مدرجة تابعة لمجموعة "تشاينا ميرتشانتس".

وعلاوة على ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي عن إجراءات لرفع سقف استثمارات صناديق التأمين في الأسهم، مع دعم أكبر لاستثمارات الأسهم في الصناعات الناشئة الإستراتيجية وتعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

ويعتقد المحللون أن التحركات المنسقة أرسلت إشارة واضحة حول عزم الصين على دعم أسواق رأس المال. وصرح وانغ تشينغ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في مؤسسة جولدن كريديت للتصنيف الائتماني، بأنه في وقت يزداد فيه عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية والتقلبات الهائلة في الأسواق المالية الدولية، فإن هذا التحرك الحاسم في الوقت المناسب لرؤوس الأموال الوطنية بالصين سيوجه بشكل فعال توقعات السوق ويقلل من تأثير الصدمات الخارجية.

وأعربت المؤسسات المالية عن تفاؤلها بشأن مستقبل أسواق رأس المال. وأكدت شركة هويجين المركزية على التقدم المطرد للتنمية عالية الجودة في الصين والارتقاء الديناميكي للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية والأساس المتين المتزايد للانتعاش الاقتصادي المستدام. وتوفر هذه العوامل دعما أساسيا قويا للنمو المطرد والسليم لأسواق رأس المال.

وذكرت الشركة أنه مع طرح المزيد من الشركات التي تمثل القوى الإنتاجية الحديثة النوعية والابتكار التكنولوجي للاكتتاب العام، تم تعزيز جاذبية الأصول الأساسية للأسهم من الفئة (أيه)، بينما تقف التقييمات الشاملة حاليا عند مستويات تاريخية منخفضة نسبيا. كما تعهدت الشركة بزيادة الاستثمارات لكي يؤدي رأس المال الصبور وطويل الأجل دوره بشكل تام.