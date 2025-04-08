شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تشكو أمريكا أمام "التجارة العالمية" بسبب الرسوم على السيارات والان نبدء بالتفاصيل

اضطرابات منظمة التجارة العالمية

ترامب يرفض التراجع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يتراجع عن فرض الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من معظم دول العالم ما لم تقم الدول بتسوية تجارتها مع الولايات المتحدة. وفي حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قال ترامب إنه لا يريد للأسواق العالمية أن تهبط، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن قلقًا بشأن عمليات البيع المكثفة أيضًا، مضيفًا: "أحيانًا يتعين عليك تناول الدواء لعلاج شيء ما".

الدمام - شريف احمد - قدمت كندا شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية، التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها.وقالت المنظمة اليوم الاثنين إن أوتاوا طلبت إطلاق مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن النزاع، وهي الخطوة التي تسبق عادة بدء إجراءات التحكيم بين طرفي النزاع.ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن أعضاء لجنة التحكيم سيقررون ما إذا كانت الرسوم الأمريكية مبررة.تأتي الخطوة الكندية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل الحالي.ومع ذلك، تواجه منظمة التجارة العالمية حاليًا اضطرابات، إذ عرقلت الولايات المتحدة تعيين قضاة استئناف جدد لعدة سنوات، ما يعني أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إذا استأنفت الدول أحكام محكمي منظمة التجارة العالمية.كما امتنعت الولايات المتحدة عن سداد إسهاماتها في ميزانية المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وسط شائعات عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها.