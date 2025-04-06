الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات روستو وكورسك وبيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روستو، كورسك وبيلغورود الروسية.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن رئيس بلدية كييف في أوكرانيا فيتالي كليتشكو، عن هجوم صاروخي استهدف المدينة، وقال إن "هناك انفجارات في العاصمة الأوكرانية والدفاع الجوي يعمل".

وأفاد عن "سقوط صواريخ في مواقع غير سكنية في منطقتين مختلفتين والوحدات الطبية ومكافحة الحرائق تعاين الوضع".

ويأتي هذا في وقت تستمرّ الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، وسط اتهام الجانبين بعضهما البعض بمواصلة استهداف منشآت الطاقة رغم التوصل لاتفاق لوقف هذا النوع من الهجمات.