انطلاق عملية استقبال الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف

انطلقت عمليّة استقبال التّرشيحات للانتخابات البلديّة والاختياريّة في قائمقامية الشوف في بيت الدين، حيث تمّ تسجيل 11 طلبًا لمركز مختار و4 لأعضاء مجالس بلديّة، عملًا بتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي.

وقد اتخذت قائمقام الشّوف مارلين قهوجي إجراءات تنظيميّة ولوجستيّة، بمواكبة فريق عمل من موظّفين إداريّين وموظّفي بلديّات، لتسهيل وتسريع عمليّة استقبال طلبات التّرشيح تجنّبًا للإزدحام، إذ من المتوقّع أن يتجاوز عدد طلبات التّرشيح عن مركز عضو بلدي ومختار وعضو اختياري الـ3000 طلب.