رجي لبّى دعوة أورتاغوس للغداء بدارة السفيرة الأميركية والبحث تناول آخر المستجدات

أشارت وزارة الخارجيّة والمغتربين، في بيان، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​يوسف رجي​ لبّى دعوة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​مورغان أورتاغوس​، للغداء في دارة السّفيرة الأميركيّة ليزا جونسون في عوكر"، لافتةً إلى أنّ "البحث تناول آخر المستجدّات في لبنان والمنطقة. وشارك في اللّقاء نائبة مساعد وزير الخارجيّة لشؤون بلاد الشام وسوريا نتاشا فرانسيسكا".

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